Flaş Yapı Kredi Bankası açıklaması

Bloomberg News'in haberine göre Yapı Kredi Bankası'nın İtalyan ortağı Unicredit'in CEO'su Jean Pierre Mustier Türkiye piyasasından çekilme iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapı Kredi'den çok memnun olduklarını belirten Mustier "Hisse geri alımlarını birleşme/satın almaya tercih ederim" dedi.

Geçen hafta İtalyanların hisselerini Koç'a satarak bankadan çıkacağı bildirilmişti.

Koç Holding de önceki günkü KAP açıklamasında Unicredit ile Yapı Kredi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü ancak herhangi bir karar alınmadığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr