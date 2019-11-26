banner1199

banner1197

Flaş Yapı Kredi Bankası açıklaması

Unicredit CEO'su Jean Pierre Mustier Türkiye piyasasından çekilme iddialarına ilişkin "Türkiye'de Yapı Kredi'den çok memnunuz, hisse geri alımlarını birleşme/satın almaya tercih ederim" dedi

EKONOMİ 26.11.2019, 18:08
Flaş Yapı Kredi Bankası açıklaması

Bloomberg News'in haberine göre Yapı Kredi Bankası'nın İtalyan ortağı Unicredit'in CEO'su Jean Pierre Mustier Türkiye piyasasından çekilme iddialarına ilişkin açıklama yaptı. 

Yapı Kredi'den çok memnun olduklarını belirten Mustier "Hisse geri alımlarını birleşme/satın almaya tercih ederim" dedi.

Geçen hafta İtalyanların hisselerini Koç'a satarak bankadan çıkacağı bildirilmişti. 

Koç Holding de önceki günkü KAP açıklamasında Unicredit ile Yapı Kredi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü ancak herhangi bir karar alınmadığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr

#yapı kredi bankası #UniCredit #türkiye
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P