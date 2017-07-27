Ford Otosan yıllık izin nedeniyle Yeniköy, Gölcük ve İnönü fabrikalarında bir süreliğine üretime ara verecek.

Ford Otosan yıllık izin nedeniyle Yeniköy fabrikasında bugünden itibaren 41 gün, Gölcük ve İnönü fabrikasında 14 Ağustos'tan itibaren 23 gün üretime ara verecek.



Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrikalar periyodik bakımın ardından 6 Eylül'de üretime tekrar başlayacak.



Ford Otosan Yeniköy fabrikasında Courier, Gölcük'te Transit ve Custom hafif ticari araç modellerini üretiyor. İnönü fabrikasında ise Cargo kamyon ve motor üretimi yapılıyor.