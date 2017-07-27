Ford Otosan yıllık izin nedeniyle Yeniköy fabrikasında bugünden itibaren 41 gün, Gölcük ve İnönü fabrikasında 14 Ağustos'tan itibaren 23 gün üretime ara verecek.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrikalar periyodik bakımın ardından 6 Eylül'de üretime tekrar başlayacak.
Ford Otosan Yeniköy fabrikasında Courier, Gölcük'te Transit ve Custom hafif ticari araç modellerini üretiyor. İnönü fabrikasında ise Cargo kamyon ve motor üretimi yapılıyor.
Ford Otosan yıllık izin nedeniyle Yeniköy, Gölcük ve İnönü fabrikalarında bir süreliğine üretime ara verecek.
Ford Otosan yıllık izin nedeniyle Yeniköy fabrikasında bugünden itibaren 41 gün, Gölcük ve İnönü fabrikasında 14 Ağustos'tan itibaren 23 gün üretime ara verecek.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.