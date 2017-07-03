Fortune 500, Türkiye'nin en büyük şirketlerini belirledi. Özelleşen kamu işletmeleri listenin zirvesinde... Kar etmediği iddiasıyla özelleştirilen TÜPRAŞ birinci oldu. EPİAŞ ikinci, OMV Petrol Ofisi üçüncü, BOTAŞ dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ oldu.Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı.Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, 34,8 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.EPİAŞ, 32,9 milyar lira net satışla ikinci sırada yer aldı. Enerji piyasalarını düzenleme faaliyetlerinde bulunan şirket böylece en iyiler arasına ilk kez girdi.Listede, OMV Petrol Ofisi üçüncü sırada. Özelleştirmesi gündemde olan geçen yılın birincisi olan BOTAŞ bu yıl dördüncü sırada yer aldı.Listenin zirvesindeki şirketlerin zararda olduğu öne sürülerek özelleştirme yoluna gidilmesi ise dikkat çekiyor.