FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya canlı yayında söyledi! Bomba emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın bugünkü konuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Programda günlerdir tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu da konuşuldu.

İsmail Küçükkaya, canlı yayında EYT mağduru olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu ise Küçükkaya'nın da mağduriyetinin giderileceğini ifade etti.⁣

İsmail Küçükkaya, şunları söyledi:

"En çok ekonomi, esnaf ve EYT'liler...

Ben 1992'de Hürriyet'te çalışmaya başladım. 3 yıl sigortasız çalıştım. 95'te Sabah gazetesinde sigortalı oldum. Siz SGK'yı yönettiniz, uzun bir zaman Genel Müdürlüğü yaptınız. Ben aralıksız bugüne kadar gazetecilik yaptım. Primlerim ödendi, fikir işçisi olduğum için yüksek de ödendi. Ben normalde EYT'liyim. Ben sigortalı olduğumda bana dediler ki 'Şu kadar yıl çalışırsan bu kadar yıl prim ödersen emekli olursun'. Oyun başladıktan sonra kuralı değiştirdiler. Yani ben de bir mağdurum."

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