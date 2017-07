Garanti Bankası'nın Amsterdam merkezli iştiraki GarantiBank International N.V. (GBI) 250 milyon dolar tutarında 365 gün vadeli sendikasyon kredisini kullandı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran 2017’de imzası atılan kredi 26 Haziran'da kullanıldı. Euro cinsinden diğer fonlama kaynaklarına erişim kolaylığı ve fonlama planı doğrultusunda euro cinsinden borçlanmayı bu sendikasyonda tercih etmeyen GBI, sadece dolar cinsinden borçlanmayı gerçekleştirdi.

Sendikasyona gelen 283,5 milyon dolarlık talep sonucunda, "Lider" kreditörlere "scale-back" uygulandı ve borçlanma 250 milyon dolarla sınırlandırıldı. Böylece, 2016'da kullanılan sendikasyon kredisinin dolar dilimi yüzde 196 oranında yenilendi.

Krediye 30 milyon dolar ve üzerinde katılım için teklif veren "Lider" seviyesindeki kreditör bankalar, Libor + yüzde 1,05 yıllık toplam getiri elde ederken, 10 ile 30 milyon dolar arası tutarda katılım yapan "Senior" kreditörlerin yıllık toplam getirisi Libor + yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti. Daha alt seviyedeki kreditörler ise L + yüzde 0,95'lik toplam getiri elde etmiş oldu.

Toplamda 13 farklı ülkeden kreditör bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyonda Orta Doğu ve Asyalı kreditör bankalar yüzde 33 ile en büyük paya sahip oldu. Euro bölgesi, Kuzey Amerika ve Euro bölgesi dışındaki diğer AB üyesi ülkelerde yerleşik kreditörler ise sendikasyona sırasıyla yüzde 28, yüzde 20 ve yüzde 19 oranında katkı sağladı.

GBI "Documentation Agent" olarak Lider kreditörlerden Wells Fargo Bank'ı, "Facility Agent" olarak ise yine Lider kreditörlerden Bayerische Landesbank'ı görevlendirdi.

Sendikasyondaki diğer Lider kreditörler Standard Chartered Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank olurken "Senior" kreditör grubu içinde Banca Transilvania, Korea Development Bank, Axis Bank, Citibank, Raiffeisen Bank International, The Export Import Bank of the Republic of China ve The Shanghai Commercial & Savings Bank yer aldı.

Cooperatieve Rabobank, Abanca Corporacion Bancaria, Bank of America Merrill Lynch International Limited, Bank of Montreal, BNP Paribas, ING Bank, Misr Bank-Europe ve UniCredit Bank ise sendikasyona destek veren diğer kreditörler oldu.



"Yüksek talep güvenin göstergesi"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen GBI Genel Müdürü Erhan Zeyneloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhangi bir kreditörü düzenleyici konumda görevlendirmediğimiz ve sadece dolar cinsinden borçlanmayı tercih edebildiğimiz bu sendikasyona gelen yüksek talep, Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu bölgelerinde geliştirdiğimiz köklü ilişkilerimizin ve kreditörlerimizin GarantiBank International N.V'ye gösterdiği güvenin güçlü bir göstergesi. 25 yılı aşkın başarılı faaliyet geçmişimiz, güçlü mali yapımız, rekabet gücümüz ve global piyasalarda yetkin deneyimli ekibimizle, küresel ve bölgesel kreditör bankaların Avrupa'da çalışmayı arzu ettiği bir banka olduğumuzu bir kere daha görmek mutluluk verici."