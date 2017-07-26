Türkiye genelinde yayımlanan tüm güzete ve degilerin toplam tirajları 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergi sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 7.9 azalarak 6 bin 265'e geriledi ve yayınların yüzde 59.7’sini dergiler oluşturdu.



Gazete ve dergilerin sayısındaki azalmanın yanında, toplam tiraj da aynı dönem içinde yüzde 20 azaldı. Bu azalma ile Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2016 yılında 1 milyar 705 milyon 225 bine geriledi ve bu tirajın yüzde 94.1’ini gazeteler oluşturdu.





TÜİK verilerine göre;





- Yayımlanan gazetelerin yüzde 90.7'si yerel, yüzde 6.6’sı ulusal ve yüzde 2.6’sı da bölgesel yayın yapanlardan oluştu.



- Dergilerin ise, yüzde 54.8’i ulusal, yüzde 39.3’ü yerel, yüzde 5.8’i bölgesel yayın yaptı.



- Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82'sini ulusal, yüzde 16,5'ini yerel ve yüzde 1,5'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 71.6'sını ulusal, yüzde 24.3'ünü yerel ve yüzde 4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.



- Gazetelerin yüzde 30’u haftalık, yüzde 24'ü haftada iki-altı gün arası, yüzde 15.5’i günlük olarak yayımlandı.



- Dergilerin ise yüzde 23,8’i aylık, yüzde 21,2’si üç aylık, yüzde 15'i altı aylık olarak yayımlandı.



- Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 90'ını günlük, yüzde 5.9'unu haftada iki-altı gün arası, yüzde 2.3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 56’sını aylık, yüzde 12.2’sini haftalık, yüzde 11.7'sini üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.



- Gazetelerin yüzde 86.9’u siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı



- Yayınlanan gazetelerin yüzde 86.9'u siyasi/haber/güncel, yüzde 2.9'u sektörel/mesleki, yüzde 2.1'i yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18.1'i sektörel/mesleki, yüzde 13.3'ü akademik, yüzde 7.6'sı eğitim/sınav içerikli yayımlandı.



- Yayımlanan gazetelerin yüzde 12.8’i, dergilerin ise yüzde 9.2’si ek verdi.