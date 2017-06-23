Karasal iklimin aksine Akdeniz geçiş ikliminin görüldüğü İslahiye ilçesi, üzümün ardından çilek üretimiyle de adından söz ettirmek istiyor

Genellikle ılıman iklim şartlarında yetişen çilek, genellikle sıcak ve kurak havasıyla bilinen Gaziantep'te de yetiştirilmeye başlandı.

Üreticilerin farklı çeşitlere yönelmesi ve daha fazla kazanç elde edebilmesi için çalışmalar yürüten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Amanosların eteklerinde kurulu İslahiye'nin özellikle dağ köylerinde çilek üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslahiye'nin Gaziantep'ten farklı bir iklime ve doğaya sahip olduğunu, bu nedenle bazı tarımsal ürünlerin bu ilçede rahatlıkla yetiştirilebildiğini söyledi.

İlçede bağcılığın ve meyveciliğin yaygın olduğunu anlatan Şahin, özellikle Amanosların eteklerindeki dağ köylerinin kalkınması amacıyla yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını, köylerde çilek bahçeleri tahsis ettiklerini vurguladı.

Yüksel, İdilli köyünde Genç Çiftçi Destekleme fonundan ayrılan destekle 10 dönüm alanda çilek bahçesi oluşturduklarını ve çok kaliteli bir ürün aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İdilli, İslahiye'nin dağ köylerinden. Burada serin bir iklim var. Bölgede şu an sebzecilik, üzüm, kiraz, kayısı yetiştiriciliği mevcut. Son dönemde de çiftçilerimize çeşitli projelerle katkı sağlamak için bir takım faaliyetlerimiz oldu. Çilek yetiştiriciliği üzerine bir çalışmamız oldu. Sonuçlarını da alıyoruz. Ürünün verimi ve kalitesi son derece yüksek. Geçen günlerde dolu yağmasına rağmen bahçe kendisini toparlamış. İnşallah bunun çarpan etkilerini göreceğiz."

Bölgede çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşacağını düşündüklerini vurgulayan Yüksel, üreticilerin taleplerini aldıklarını belirtti.

Çileğin kuru ve sıcak iklimde yetişmediğini, bölgenin geçiş iklimine ve yüksek rakıma sahip olmasından dolayı İslahiye'yi sevdiğini anlatan Yüksel, "İlçenin farklı bölgelerinde çilek tarımına başlandı. Ama özellikle dağ köylerinin kalkınması ve gelişmesi için çilek yetiştiriciliğinin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Dağ köylerimiz çilekle kalkınacak." diye konuştu.



Bahçeler geçen yıl kuruldu

İdilli Köyü Muhtarı ve çilek yetiştiricisi Bekir Sarı da genç çiftçi projesinden aldıkları destekle geçen yıl çilek bahçesini kurduklarını bu yıl da ilk kez ürün aldıklarını ifade ederek "Mayıs'ın ilk haftasından itibaren ürün almaya başladık. Çilekleri tamamen organik şartlarda yetiştirdim. Suni gübre vermeden yetiştirdiğimiz çileklerin tadı bir başka, paketini 5 liradan sattık. İyi bir gelir elde ettik. Gelecek yıl da devam edeceğim." dedi.

Bahçesini gören diğer üreticilerin de çilek yetiştirmek istediklerini anlatan Sarı, köyün en önemli sıkıntısının sulama sorunu olduğunu, bu sorunun çözülmesi halinde çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşacağına inandıklarını bildirdi.

Sarı, sulama sorunuyla ilgili DSİ'ye başvurduklarını ancak olumlu sonuç alamadıklarını vurgulayarak, "Köyümüzün su kaynağı var ancak bunu tarlalara ulaştıracak tesis yok. Babadan kalma usullerle sulama yapmaya çalışıyoruz. Bu da yeterli olmuyor. DSİ'ye başvurduk ama küçük bir proje olduğu için yapamayacaklarını söylediler. Su sıkıntımız çözülürse üretim yapabiliriz, bir gelirimiz olur. Bize destek olsunlar." şeklinde konuştu.