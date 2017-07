Yıllık ortalama 2 bin 978 saatlik güneşlenme süresiyle bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde olan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesince 20 dönüm üzerine 1 megavat kapasiteli kurulan güneş enerjisi santralinde üretim başladı.

Türkiye'nin en fazla yıllık güneşlenme oranlarına sahip kentlerinden Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santrali, kentin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesine bağlı Bağlarbaşı mevkisindeki 59 dönümlük arazisinin 20 dönümü üzerinde 1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamlayarak elektrik üretimine başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda belediye olarak güneş enerjisinden yıllık 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından oldukça iyi bir coğrafi konumda olmasına rağmen yenilenebilir kaynaklı enerji üretim seviyesinin düşük olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güneşlenme süreleri sene içerisinde değişiklik gösterse de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 738 saattir. Ortalama olarak günlük 7,5 saat güneşlenme süresine sahip olan ülkemizin Almanya’dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınlarından yararlanma olanağı vardır. Ancak 2015 yılı kurulu güç kapasite artışı bakımından Almanya'nın binde 6'sı kadar bir ilerleme kaydedilmiştir. Gaziantep'in ise yıllık ortalama güneşlenme süresi 2 bin 978 saattir. Bu da ortalama yaklaşık 8,19 saat demektir. Gaziantep'te yılın her döneminde aylık ortalama güneşlenme süresi 4 saatin üzerindedir.

Yüce mevlam bu gücü, bu kaynağı buraya vermiş. Bundan daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Özel sektör elbette işin içine girecek ama belediye olarak bizim de bu işe yatırım yapmamız gerekiyordu. 1, 3 ve 15 megavatlık projeler hazırladık. 1 megavatlık tesisimiz hizmete girdi. 15 megavatlık kısmın bürokratik işlemleri devam ediyor. 3 megavatlık tesisin de fizibilitesini yaptık. Damlaya damlaya göl olur. Biri yapan üçü de on beşi de yapar. Önemli olan bunu yapabilecek teknik güce ulaşmak. Tesisimizden elde edilen elektrik öncelikle kentin aydınlatılmasında kullanılacak."

Şahin, güneş enerjisi santralinin, çok hızlı büyüyen ve enerji ihtiyacı her geçen gün artan Gaziantep için önemine dikkati çekerek "TEDAŞ bütçesini 1 yılda 3 kat artırdı. Biz de bir taraftan enerji santrallerimizle onların üretim kaynaklarını güçlendireceğiz. Gaziantep'in iyi bir şekilde elektrik altyapısını güçlendireceğiz." dedi.



Proje

Projede 30 kilovat gücünde 33 inverter ve 265 vat gücünde 4 bin 356 polikristalin panel kullanıldı.

Projede uzaktan veri izleme sistemi kurularak invertörlerin sunmuş olduğu portal üzerinden anlık güç, toplam güç, bölgedeki ışınım miktarı, modül ve hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve yönü kayıt altına alınarak izlenebiliyor.

Meteorolojik ölçüm istasyonun da yer aldığı projede iklim koşullarına bağlı olarak üretim değerleri performans analizleri yapılarak anlık ve günlük üretim miktarları değerlendirilip, olası arıza ve bakım durumları göz önünde bulundurularak sistem performansının yüksek seviyede tutulması planlandı.

1 megavatlık güneş enerjisi santralinde yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor.