"Gaziantep gerek girişimcilik ruhu gerekse de dinamik yapısı ile dünyanın 174 ülkesine ulaşmış birçok başarı hikayesi olan bir şehirdir"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'te 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında artışla 3 milyar 187 milyon 100 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.



Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in ilk 6 ayda, en fazla ihracat yapan 10 il arasında 5. sıradaki yerini koruduğunu aktardı.

Gaziantepliler olarak geleceğe yönelik pozitif bakışı koruduklarını ve moralleri yüksek tuttuklarını bildiren Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Gaziantep gerek girişimcilik ruhu gerekse de dinamik yapısı ile dünyanın 174 ülkesine ulaşmış birçok başarı hikayesi olan bir şehirdir. Bütün sorunlara rağmen yılın ilk yarısında 1,6 oranında artışla 3 milyar 187 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı. Var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."

Sanayicinin üretim kabiliyeti ve hükümetin politikaları sayesinde çevre ülkelerdeki tabloya rağmen ihracatın artmasının bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Konukoğlu, Gaziantep'in 2017 haziran ayı ihracatının 468 milyon 892 bin dolar olarak gerçekleştiğine işaret etti. Konukoğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında bir düşüş olmasına rağmen yılın ikinci yarısında bu tabloyu pozitife çevireceğimizden şüphemiz yoktur." değerlendirmesini yaptı.