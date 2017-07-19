İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırmasında, Gaziantep'ten listeye giren firma sayısı önceki yıla göre 2 artışla 32'ye yükseldi.Kaynak: AA
Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'ten listeye giren sanayi kuruluşlarının önceki yıl 4 milyar 140 bin 663 lira olan üretimden satışları, yüzde 16,5 artarak 4 milyar 823 bin liraya yükseldi.
Gaziantep, 500 firmanın üretimden satışlarının yüzde 5,87'sini tek başına karşıladı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, İSO tarafından yapılan araştırmanın sonucunu değerlendirdi.
Konukoğlu, açıklanan ikinci 500'de çıkan tablonun Gaziantep sanayisinin gurur tablosu olduğunu belirterek, "Firmalarımızı yürekten kutluyorum. Sanayiciler olarak bütün olumsuzluklara rağmen gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ihracatına ve büyümesine daha fazla katkı sunmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu şehir bizim şehrimiz, bu başarı hepimizin başarısı." ifadelerini kullandı.
İkinci 500 Sanayi Kuruluşu iller sıralamasına göre beşinci sıradan üçüncü sıraya yükseldiklerini vurgulayan Konukoğlu, 2016 yılı zorlu bir yıl olmasına rağmen İSO 1000'de Gaziantep'ten toplam 58 firmanın yer almasının kolay bir iş olmadığını ifade ederek, "Taşın altına elini değil, gövdesini koyan bütün sanayicilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." açıklamasında bulundu.
Konukoğlu, şunları kaydetti:
"Firmalarımızın, listede hem sayı, hem de basamak olarak yükselmesi mutluluk verici. Gaziantep'in ve Türkiye'nin gelişmesi için sanayiciler olarak her şeye rağmen var gücümüzle çalışmaya devam ettik, edeceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacağız."
İstanbul Sanayi Odasının gerçekleştirdiği 2016 araştırmasında Gaziantep'ten listeye giren firma sayısı önceki yıla göre 2 artışla 32 oldu.
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