Gazprom'un BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatı bu yılın ilk yarısında 90,4 milyar metreküpe çıktı

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, bu yılın ilk yarısında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışındaki ülkelere doğalgaz ihracatının 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 90,4 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.



Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Gazprom Genel Hissedarlar Toplantısında konuşan Miller, şirketin bu yılın ilk yarısında BDT dışı ülkelere doğalgaz ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 milyar metreküp arttığını söyledi.



Şirketin son 1,5 yıl içinde Avrupa’ya doğalgaz ihracatındaki artışın 30,4 milyar metreküpe ulaştığına işaret eden Miller, "Bu artış miktarı TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin tüm kapasitesine, Kuzey Akım 2'nin kapasitesinin ise yarısına denk geliyor." dedi.