Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı 1 Ocak-15 Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.

Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz ihracatı 1 Ocak-15 Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin belirli ülkelere yaptığı doğalgaz ihracatında yükseliş yaşandı.

Şirket, 1 Ocak-15 Temmuz'da Macaristan'a doğalgaz ihracatını yüzde 26,6, Sırbistan’a yüzde 47,9, Bulgaristan'a yüzde 12,6 ve Yunanistan'a da yüzde 10 artırdı.

Bu dönemde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışındaki ülkelere doğalgaz ihracatı yüzde 12,3 artarak 102,9 milyar metreküpe çıktı.

Söz konusu dönemde Gazprom'un, Türkiye'ye sattığı doğalgaz miktarı ise yüzde 22 arttı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gazprom #türkiye #doğalgaz #ihracat #artış
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dicle'de askeri üs bölgesine roketli saldırı
Sonraki Haber
İspanya Futbol Federasyonu'na yolsuzluk baskını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.