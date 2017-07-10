ANTALYA'ya 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında gelen 3 milyon 385 bin 615 turistin 3 milyon 93 bin 224'ü paket turu tercih etti. Bu yıl Rusya'dan paket turla gelen turist sayısı geçen yıla göre 384 kat artarak, 1 milyon 325 bin oldu.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 1990'lı yıllardan 2016 yılına kadar büyük gelişme gösterdi. Yılda 12-13 milyon turist sayılarını yakalayıp dünyanın en çok turist ağırlayan kentlerinden olan Antalya'da, 2016'da yaşanan çıkan uçak krizi sonrasında Rusya'nın uyguladığı yasaklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşandı. 2016'nın Eylül ayında yasakların kaldırılması nedeniyle Rusya pazarında kısa sürede toparlanan sektör, bu yılın ilk 6 ayında 2015 yılı rakamlarına yaklaştı.



RUSYA KRİZİ BİTTİ ALMANYA-AVRUPA BAŞLADI



Turizm sektörü Rusya pazarındaki düzelmenin sevincini yaşarken, Avrupa pazarındaki krizle boğuşuyor. 2016'da da düşüş gösteren Avrupa pazarı, bu yıl geçen yılın da altında kaldı. Kentin en önemli iki pazarından Almanya, bu düşüşün en çok yaşandığı ülke durumunda.



PAKET TUR TERCİHİ



NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, 2017 yılı 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasındaki yılın ilk yarısına ait paket turla gelen turist rakamlarını açıkladı. 2017 yılının 6 aylık döneminde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente toplam 3 milyon 385 bin 615 kişi geldiğini belirten Yavuz, bunların 3 milyon 93 bin 224'ünün paket turu tercih ettiğini söyledi. Yavuz, paket turla gelen turist sayısında 2016'ya göre yüzde 71 artış olurken, 2015'in ise yüzde 18 gerisinde kalındığını kaydetti.



Paket turla gelen turist rakamlarına bakıldığında ilk sırada Ruslar bulunuyor. Geçen yıl 6 aylık dönemde sadece 3 bin 453 Rus turistin geldiği Antalya'ya bu yıl 384 kat artışla 1 milyon 325 bin 664 Rus geldi. Ciddi bir artış da yüzde 42 ile Ukrayna pazarında yaşandı ve 265 bin 648 Ukraynalı geldi.



Paket turda artış yaşanan bir diğer pazar Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerinden 34 kat artışla geçen sene 2 bin 951 olan paket turla gelen turist sayısı, 99 bin 627'ye yükseldi. Rusya ve Ukrayna haricindeki diğer BDT ülkelerinden de yüzde 68 artış yaşanan paket tur yolcu sayısı, 53 binden 90 bine yükseldi.



İsrail'den geçen son iki yılda paket turla turist gelmezken, bu yıl 51 bin 192 İsrailli Antalya'ya paket tur tercihi yaptı. Romanya'dan yüzde 11 artışla 47 bin 938, Polonya'dan yüzde 52 artışla 43 bin 749, Çek-Slovak pazarından yüzde 98 artışla 25 bin 664, diğer ülkelerden ise yüzde 16 artışla 93 bin 564 kişi paket tur tercihi yaptı.



AVRUPA'DA CİDDİ DÜŞÜŞ



Paket tur rakamlarında Avrupa pazarında, özellikle Antalya'nın en büyük iki pazarından Almanya'daki düşüş sektörü endişelendiriyor. Bu yılın ilk yarısında Almanya'dan paket tur tercihi yapan turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22 azalarak 709 bin 742 kişi oldu. İngiltere'den ise yüzde 4 düşüşle 265 bin 648 turist geldi. 2015'de 300 bine yakın, 2016'da da 166 bin paket turla turistin geldiği İskandinav pazarı bu yıl yüzde 43'lük düşüşle 95 bin 852 kişide kaldı. En önemli pazarlardan Hollanda ise yüzde 42 geriledi ve geçen yıl 100 bini aşan Hollandalı paket tur turisti, bu yıl 58 bin 643 kişiye düştü. Belçika'dan yüzde 22 düşüşle 29 bin 731, İsviçre'den yüzde 25 düşüşle 24 bin 123, Avusturya'dan yüzde 56 düşüşle 11 bin 262, Fransa'dan yüzde 73 düşüşle 920 paket turla turist geldi.



TÜRKİYE 15'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ



Turizm rakamlarını 2016'da Rusya krizi, 2017'de de Avrupa krizinin olumsuz etkilediğini belirten NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Türkiye'nin 2015 yılında dünyanın en çok turist gelen 6'ncı ülkesiyken, 2016'da 15'inciliğe kadar gerilediğini söyledi.



Son iki yılda en yüksek iniş ve çıkışların yaşandığına dikkat çeken Yavuz, Türkiye'nin dünya turizminde ilk 10 ülke arasında olabilmesi için Rusya, Avrupa ve Çin pazarlarından en az ikisine hakim olması ve 2018 hedefinin de bu olması gerektiğini söyledi.