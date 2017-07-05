Gemi ve yat sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı yüzde 76,6'lık rekor artışla 647 milyon 44 bin dolara ulaşırken, bu alanda ülke dış satımının yüzde 89'unu İstanbul ve Yalova gerçekleştirdi.

Ocak-haziran döneminde, gemi ve yat ihracatının 576 milyon 190 bin dolarını karşılayan iki kentten İstanbul'un sektörel dış satımı yüzde 77,28, Yalova'nın ise yüzde 120 artış kaydetti.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, 2016 Ocak-Haziran döneminde, 366 milyon 332 bin dolar olan sektör dış satımı, bu yılın aynı sürecinde yüzde 76,6'lık artışla 647 milyon 44 bin dolara yükseldi.



Sektör, geçen yılın haziran ayında 58 milyon 325 bin dolar olan ihracatını ise bu yılın aynı ayında yüzde 178'lik artışla 162 milyon 120 bin dolara taşıdı.



İhracatı İstanbul ve Yalova sırtladı.



Sektör dış satımının büyük bölümünü karşılayan İstanbul'un 2016'nın ilk yarısında 255 milyon 284 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,28'lik artışla 452 milyon 575 bin doları gördü. İstanbul, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatından yüzde 69,94 pay aldı.



Yılın ilk yarısında 7 serbest bölge ile 102 ülke ve özerk bölgeye dış satım yapan sektör, bu dönemde en fazla ihracatı (114 milyon 788 bin dolar) Malta'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi, 107 milyon 305 bin dolar ihracat yapılan İzlanda takip etti.