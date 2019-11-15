Genç nüfusun ekonomiye katkısı giderek azalıyor

Kayıp nesil oranı yüzde 30'u aştı. Genç nüfusta işsizlik yüzde 27'nin üzerine çıktı.

İşsizlik arttı, istihdamda ise azalma yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Verilere göre, ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi oldu.

15-24 yaş arası genç nüfustaki işsizlik rakamlarında ağustos ayında yüzde 6,6 artış yaşandı. Verilere göre, genç nüfusta işsizlik ağustos ayında yüzde 27,4 oldu.

TÜİK’in verilerine göre, 15-64 yaş grubunda da bu oran 2,9 puanlık artışla yüzde 14,3 olarak tespit edildi.

Peki, gençler işsizlik rakamlarının artışına ne diyor?

Verilerde kayıp nesil oranlarındaki artış ise dikkatlerden kaçmadı.

Ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı yani kayıp nesil oranı yüzde 30 oldu.

TÜİK’in verilerine göre, kayıp nesil oranları erkeklerde yüzde 22, kadınlarda ise yüzde 38.3’e ulaştı. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranlarındaki artışın ileride sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puanlık azalış ile yüzde 46,3 oldu. Uzmanlar işsizlikteki artışa, istihdamdaki azalışa karşı çözüm önerilerini de sıraladı.

HABER: SEDA AKYÜZ - KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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