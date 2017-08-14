New York Post gazetesinde hafta sonu yayınlanan bir habere göre, Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone, atıştırmalık gıda üreticisi şirketlerin satın alma hedefi haline gelebilir.
Gazeteye konuşan kaynaklar, "Birileri Danone'yi satın alabilir. Danone, Kraft veya Coca-Cola tarafından satın alınabilir ve Fransız hükümeti buna izin verir" ifadelerini kullandı.
Danone'nin satılabileceği yönündeki bu haberler Paris Borsası'nda Danone hisselerine alım getirdi.
Danone, New York Post'un haberine ilişkin yorumda bulunmadı.
ulusal.com.tr
New York Post gazetesine göre Fransız Danone, Kraft veya Coca-Cola tarafından satın alınabilir
New York Post gazetesinde hafta sonu yayınlanan bir habere göre, Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone, atıştırmalık gıda üreticisi şirketlerin satın alma hedefi haline gelebilir.
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