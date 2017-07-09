"Komisyon tarafından hazırlanan rapor Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza gönderildi"

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Angın, Giresun'da 2017 ürünü fındık tahmini rekoltesi tespit çalışmalarının tamamlandığını ve hazırlanan raporun Bakanlığa gönderildiğini söyledi.

Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin de katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu anımsattı.



Komisyonun, 28 Haziran tarihinde Giresun genelinde 2017 ürünü tahmini fındık rekoltesinin tespit çalışmalarına başladığını ifade eden Angın, "Komisyon üyeleri Giresun genelinde fındık üretimi yapılan tüm bölgelerde belirlenen bahçelerde tahmini rekoltenin belirlenmesi için inceleme ve çalışmalar gerçekleştirdi. 7 Temmuz Cuma günü çalışmalar tamamlandı." dedi.

Üyelerin yaptıkları toplantıda ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiklerini ve bir rapor hazırladıklarını dile getiren Angın, raporun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildiğini dile getirdi.

Angın, 2017 ürünü tahmini fındık rekoltesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanacağını sözlerine ekledi.