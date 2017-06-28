Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Giresun'da fındıkta tahmini rekolte tespitine başlandı

"Komisyon tarafından bir hafta ya da 10 gün süreyle, belirlenen bahçelerde inceleme ve çalışmalar gerçekleştirilecek"

Giresun'da fındıkta tahmini rekolte tespitine başlandı

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, Giresun'da 2017 ürünü fındık tahmini rekoltesi tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını bildirdi.

Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.

Giresun genelinde 2017 ürünü tahmini fındık rekoltesinin tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını ifade eden Angın, komisyon tarafından bir hafta ya da 10 gün süreyle, belirlenen bahçelerde inceleme ve çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Angın, daha sonra yapılacak toplantıda ortaya çıkacak verilerin bir rapor haline dönüştürüleceğini dile getirerek, raporun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderileceğini kaydetti.

Geçmiş yıllarda Giresun'un tahmini rekoltesinin müdürlükleri tarafından açıklandığını anımsatan Angın, bu yıl tüm illerin rakamlarının Bakanlık tarafından duyurulacağını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tespit #Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın #fındık tahmini rekoltesi #çalışma
banner863
Önceki Haber
Sakarya Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Sonraki Haber
Gomis, Olympique Marsilya'ya veda etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.