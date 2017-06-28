"Komisyon tarafından bir hafta ya da 10 gün süreyle, belirlenen bahçelerde inceleme ve çalışmalar gerçekleştirilecek"

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, Giresun'da 2017 ürünü fındık tahmini rekoltesi tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını bildirdi.



Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.



Giresun genelinde 2017 ürünü tahmini fındık rekoltesinin tespit çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını ifade eden Angın, komisyon tarafından bir hafta ya da 10 gün süreyle, belirlenen bahçelerde inceleme ve çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.



Angın, daha sonra yapılacak toplantıda ortaya çıkacak verilerin bir rapor haline dönüştürüleceğini dile getirerek, raporun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderileceğini kaydetti.



Geçmiş yıllarda Giresun'un tahmini rekoltesinin müdürlükleri tarafından açıklandığını anımsatan Angın, bu yıl tüm illerin rakamlarının Bakanlık tarafından duyurulacağını sözlerine ekledi.