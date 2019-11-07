Girgin'den çağrı: Haydi EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda diğer partilere çağrı yaptı, "EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten" dedi
EKONOMİ 07.11.2019, 01:32 07.11.2019, 01:32
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir paylaşım yaptı.
Girgin, paylaşımında Meclis'teki diğer partilere çağrı yaptı.
CHP'li Girgin, şunları belirtti:
"Haydi EYT'yi getirin. Hep birlikte geçirelim meclisten.
İnsanlarımızın bu büyük mağduriyetini çözelim.
Hakkı olanı alan vatandaşlarımızın mutluluğunu hep birlikte gerçekleştirelim.
#EYTyiEmekliEdinOyalamayin"
ulusal.com.tr
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