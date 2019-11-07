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Girgin'den çağrı: Haydi EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda diğer partilere çağrı yaptı, "EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten" dedi

EKONOMİ 07.11.2019, 01:32 07.11.2019, 01:32
Girgin'den çağrı: Haydi EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir paylaşım yaptı.

Girgin, paylaşımında Meclis'teki diğer partilere çağrı yaptı.

CHP'li Girgin, şunları belirtti:

"Haydi EYT'yi getirin. Hep birlikte geçirelim meclisten. 

İnsanlarımızın bu büyük mağduriyetini çözelim. 

Hakkı olanı alan vatandaşlarımızın mutluluğunu hep birlikte gerçekleştirelim.

#EYTyiEmekliEdinOyalamayin"

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #chp #süleyman girgin #muğla
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