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Giyim devi Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

ABD'li dev giyim şirketi, 178 mağazasının kapatılmasıyla birlikte iflas başvurusunda bulundu. Forever 21'in bir dönem Türkiye'de de mağazası vardı

Giyim devi Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21, geçtiğimiz pazar günü iflas başvurusunda bulundu. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtildi. 

Şirket ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirdi. 

FOREVER 21 HAKKINDA BİLGİLER

FOREVER 21 olarak stilize edilen Forever 21, Los Angeles, California merkezli bir Amerikan hızlı moda perakendecisi olarak tanınıyor.

Kuruluş tarihi: 21 Nisan 1984, Highland Park, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Genel merkezi: Los Angeles, Kaliforniya, ABD

CEO: Do Won Chang (21 Nis 1984–)

Yer sayısı: 723

Kurucular: Do Won Chang, Jin Sook Chang

ulusal.com.tr

Etiketler; #forever 21
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