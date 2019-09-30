ABD'li dev giyim şirketi, 178 mağazasının kapatılmasıyla birlikte iflas başvurusunda bulundu. Forever 21'in bir dönem Türkiye'de de mağazası vardı

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21, geçtiğimiz pazar günü iflas başvurusunda bulundu.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtildi.



Şirket ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirdi.



FOREVER 21 HAKKINDA BİLGİLER



FOREVER 21 olarak stilize edilen Forever 21, Los Angeles, California merkezli bir Amerikan hızlı moda perakendecisi olarak tanınıyor.



Kuruluş tarihi: 21 Nisan 1984, Highland Park, Los Angeles, Kaliforniya, ABD



Genel merkezi: Los Angeles, Kaliforniya, ABD



CEO: Do Won Chang (21 Nis 1984–)



Yer sayısı: 723



Kurucular: Do Won Chang, Jin Sook Chang



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