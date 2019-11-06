Gönül Boran Özüpak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden önemli talep

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bolu'da yapmış olduğu toplantı sonrasında federasyon olma kararı almıştı. Bu karar kapsamında her hafta bir şehirde dernek açılışları yapan EYTSYDD, Kocaeli EYT Derneği'nde çalıştay gerçekleştirdi.

EYTSYDD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak çalıştayın ardından açıklamalarda bulundu.

"VARIZ, BİRİZ, BURADAYIZ VE BİRLİKTEYİZ"

Özüpak, "Bugün burada toplanma sebebimiz Bolu toplantısında aldığımız federasyonlaşma kararıyla açılan derneklerimizin dernek başkanları ve yönetim kuruluyla yol haritamızı çizmek. Alacağımız kararlarla oluşturacağımız yapının çok daha güçlü çok daha kararlı bir şekilde "Varız, biriz, buradayız ve birlikteyiz" demek adına mücadelemizi sonuna, sonuç alana kadar sürdürme ve sonlandırma adına bu toplantıyı bugün burada gerçekleştiriyoruz. Eminim çok güzel fikirler çıkacak, çok güzel kararlarla yarından itibaren yolumuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

"BU SONUÇ GELECEK"

Konuşmasına devam eden Özüpak, "Biz haklı davamızdan haklılığımızla aldığımız gücümüzle bu davanın sonunu getirmeye kararlıyız. Buradaki gönül veren arkadaşlarımla da ve daha sonrasında da katılacak olan arkadaşlarımla da inanıyoruzki birlikteliğimizde de bu sonuç gelecek." ifadesini kullandı.

"BİZ YAKAN, YIKAN BİR TOPLULUK DEĞİLİZ"

EYTSYDD Yönetim Kurulu Başkanı Özüpak, "Bizim üzerimizden erken emeklilik istiyor algısı yaratmak isteyenler "Bütçeye yük getirecekler", "köpük" ya da farklı farklı algılarla bizi yıldırma çabası içerisinde olanlar, sayın devlet büyüklerimiz biz haklılığımızın peşindeyiz. Biz kazanılmış hakkımızı isteyenleriz. Yakan yıkan bir topluluk değiliz, en olgun en bilinçli toplumuz ve bu davanın sonunun devlet büyüklerimizin tarafından bir nokta koyulacağı umudunu da fazlaca taşıyoruz." dedi.

"UMUDUMUZ YEŞERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Gönül Boran Özüpak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirdiği Sosyal Politikalar Kurulu Vekili Prof.Dr. Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşme sonucunda umudumuz gerçekten yeşerdi. Tekrar bir randevu talebimiz var. Sürecin hangi aşamada olduğunu ve o sürece de dahil olmak istediğimizi ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettiğimizi dile getirmek istiyoruz. En kısa sürede de gerçekleştirme umudu içerisindeyiz. Diyeceklerim esasında hep aynı şeyler çünkü davamızdaki konu hep aynı; bu mağduriyeti yaşayan biziz. Bizi bizden dinlemeleri ve bu mağduriyetin bitirilmesi anlamında da meclisimizden, hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan en kısa sürede de bir cevap bekliyoruz." açıklamalarını sonlandırdı.

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