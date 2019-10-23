banner1198

banner1199

banner1197

Görev Holding davet etti! 12 sektörde 208 proje

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yatırımlar için atadığı heyet temaslarını sürdürüyor. Görev Holding'in davetiyle Türkiye'ye gelen Merkez Rusya Yatırım Konseyi'nin toplantıları iş dünyasında büyük yankı buldu. İlki Ankara'da yapılan toplantının ikincisi İzmir'de üçüncüsü İstanbul'da gerçekleşecek.

EKONOMİ 23.10.2019, 16:52 23.10.2019, 16:57
Görev Holding davet etti! 12 sektörde 208 proje
version="
#görev holding #rusya #vladimir putin
Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P