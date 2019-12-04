Görev Holding'ten Kırım'la köprü anlaşma

Batı Asya’da iş dünyası içinde bütünleşmeyi sağlamak için çalışmalarına devam eden Görev Holding önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma Kırım’da düzenlenen uluslararası iş forumunda Görev Holding ile Güney Bölgesel İhracat Destek Merkezi arasında yapıldı.

Kırım’da düzenlenen iş forumuna Suriye, Çekya ve Bulgaristan’dan gelen iş insanları da yer aldı.

Kırım’daki imza töreninde Görev Holding’i Çimen Filiz Paşa temsil etti.

İmza töreninde konuşan Çimen Filiz Paşa, Batı Asya vurgusu yaptı. Paşa, “Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim hedefimiz Batı Asya Birliği’ni kurmaktır. Burada Natalya Nikolayevna ile birlikte bu önemli imzayı atmaktan çok mutluyum. Batı Asya Birliği’nin kurulmasındaki katkıları çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Anlaşmada taraflar arasında iş deneyimi için uygun koşulların oluşturulması, Rusya Federasyonu’nda girişimciliğin geliştirilmesi, desteklenmesi ve kamu kurumları ile etkileşim gibi maddeler bulunuyor.

1 Ekim’de de İstanbul’da düzenlenen ‘Türkiye Kırım Ekonomik Forumu’nda Türk ve Kırımlı şirketler bir araya gelmiş, Kırım’da yatırım imkânları konuşulmuş, iş anlaşmaları imzalanmıştı.

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