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Gözler enflasyon verisinde

Ekonomistler, haziran ayında aylık TÜFE'nin sıfıra yakın geleceği görüşünde.

Gözler enflasyon verisinde

Haziran ayı enflasyonu saat 10:00'da açıklanacak. Analist tahminleri bu ay TÜFE'de önemli bir değişiklik olmayacağı yönünde.
 
Ocak ayında yüzde 9,22 sevisine çıkan yıllık enflasyon 3 ay boyunca artış ivmesini korudu ve nisan ayında 11,87 ile 8,5 yılın zirvesini gördü. TÜFE, mayıs ayında ise 11,72 seviyesine geriledi.
 
AA Finans anketine göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde sıfır oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer aldı.
 
Reuters'ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, TÜFE'nin Haziran ayında medyan bazında yüzde 0.1 artış göstermesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.50 seviyesi ile TCMB'nin yüzde 5 hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 8.5 seviyesinde.

Etiketler; #ekonomi #tüfe #üfe #haziran
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