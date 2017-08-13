Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ile 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet zam teklifini yarın sendikalara sunacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini ilgilendiren teklifin ardından, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığı başlayacak.

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Yaklaşık 5 milyon 100 bin kişiyi ilgilendiren toplu görüşmelerde gözler yarına çevirildi.



Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet yarın zam teklifini sendikalara sunacak.



Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren teklifin ardından, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığı başlayacak.



Memur-Sen'in sunduğu üç alternatifli zam teklifine karşılık hükümetin sunacağı teklif bekleniyor. Gözlerin çevrildiği hükümet, zam teklifini Bakan Sarıeroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda sendikalara sunacak.



Görüşmelerin seyrini hükümetin zam teklifi belirleyecek. Hükümet kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir teklif sunarsa görüşmeler rahat geçecek. Eğer tekli beklentilerin uzağında kalırsa görüşmeler zora girecek.



Toplu görüşmeler 21 Ağustos'ta sona erecek. Anlaşmazlık halinde iş hakem heyetine kalacak. Bu hükümete olan güvenin zedelenmesi anlamına geliyor.





ulusal.com.tr