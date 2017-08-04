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Greenspan uyardı: Balon patlayacak

Greenspan, "Anormal derecede düşük faiz oranları tahvil balonunu patlatacak" uyarısında bulunmaya devam ediyor.

Greenspan uyardı: Balon patlayacak

Greenspan, "Anormal derecede düşük faiz oranları tahvil balonunu patlatacak" uyarısında bulunmaya devam ediyor.

19 yıl boyunca ABD merkez bankası Fed'e başkanlık yapmış Alan Greenspan, tahvil piyasasının çöküşün eşiğinde olduğu ve bunun hisse senedi fiyatlarını da tehdit edeceği uyarısında bulundu.

CNBC'ye konuşan Greenspan, çok uzun süredir devam eden düşük faiz oranlarının sonuna gelindiğini ve bununla birlikte sabit getirililerdeki boğa piyasasının da sona ereceğini savundu.

Greenspan, "Faiz oranlarının cari seviyesi anormal şekilde düşük ve gidilebilecek tek yön var. O tek yöne dönüldüğünde ilerleme oldukça hızlı olacak" diye konuştu. /Milliyet

Etiketler; #Greenspan #FED #alan greenspan
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