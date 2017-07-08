Denizlili üreticiler, hükümetin hububat ürünlerinde gümrük vergisini düşürmesini "Çiftçinin idam fermanı" sözleriyle değerlendirdi. Kararın ardından 1 lira olan buğdayın kilosu, 85 kuruşa kadar geriledi. Hasat zamanı alınan kararın yanlış olduğunu söyleyen üreticiler, gelecek yıl hububat ekmeme kararı aldı.

Hububat ürünlerinde gümrük vergisinin düşürülmesinin ardından tüccar buğday fiyatında indirime gitti. Denizli'de geçen sene kilosu 1 liradan satılan buğday gümrük vergisinin düşürlmesinin ardından 85 kuruşa düştü.



Yüksek girdi ve pahalı mazot kullanan üreticinin beli iyice büküldü.



Honaz Meyve Üreticileri Derneği Başkanı Musa Yalçınkaya vergi indirimin zamanlamasına dikkat çekti, yanlıştan dönülmesini istedi.



Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Çal Aşağı Seyit Köylüleri, verginin inmesiyle tüccarın harekete geçtiğini söyledi.



Üreticinin destek beklediği anda alınan bu karar çiftçileri alternatif ürüne yönledirdi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, üreticinin kârını zedeleyecek hiçbir işin, hiçbir ithalatın içinde olunmayacağını söylese de, karar yürürlüğe girmeden üretici etkilenmiş oldu.



HABER: MESUT TÖRÜN

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