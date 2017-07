Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçiler, kuraklıktan ve yüksek sıcaklıktan fazla etkilenmeyen Antep fıstığına yöneliyor

Sıcaklık artışının yoğun hissedildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, kuraklık ve yüksek sıcaklıktan fazla etkilenmeyen Antep fıstığının üretimi her geçen yıl artıyor.

Türkiye'nin fıstık üretiminin yüzde 80'inin karşılandığı Gaziantep ve Şanlıurfa'da çiftçiler, artan sıcaklardan dolayı kuraklığa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı Antep fıstığına yöneliyor.

Her yıl ekimi artan Antep fıstığında, yurt genelinde ekim alanında ortalama yüzde 10 artış olurken, 2016'da yurt genelinde 3 milyon 134 bin dekar alanda üretim yapıldı.



"Antep fıstığının ekonomide önemli bir yeri var"

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan, Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminin büyük kısmının Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Fıstık sanayinin büyük bölümünün de Gaziantep'te olduğunu dile getiren Aslan, "Gaziantep'te daha önce yaptığımız çalışmaya göre 250 bin kişi, şu anda 300 bine yakın kişi direkt ya da dolaylı olarak Antep fıstığı tarımından faydalanıyor. Antep fıstığı, gıda sanayisi açısından da Türkiye'de önemli bir yere sahip. Özellikle baklavada ve çerezlik olarak tüketiliyor. Dolayısıyla Antep fıstığının, kentin ekonomisinde önemli bir yeri var." şeklinde konuştu.

Nevzat Aslan, Gaziantep'te fıstık üretim alanının 1 milyon 300 bin dekarın üzerinde olduğuna dikkati çekerek, bu alanın her geçen yıl arttığını, çiftçilerin küresel iklim değişikliklerinden ve kuraklıktan fazla etkilenmediği için Antep fıstığı üretimine ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Antep fıstığında bu yıl rekoltenin düşmesini beklediklerini vurgulayan Aslan, "Türkiye İstatistik Kurumunun tahminlere göre, bu yıl Türkiye genelinde 85 bin ton Antep fıstığı rekoltesi bekleniyor. Uzun yıllar ortalamasında ise 120 bin ton yıllık üretimimiz var. Bu yıl beklenen rekolte ortalamaya göre düşük ancak net rakamlar, saha çalışmalarından sonra netleşecektir." dedi.



"Yüksek sıcaklık Antep fıstığı için bir tehdit oluşturmuyor"

Antep fıstığının bölge iklimine adapte olmuş bir bitki türü olduğunu dile getiren Nevzat Aslan, şu bilgileri verdi:

"Sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklıdır. Uzun yıllardır bunun üretimi yapılıyor. Bölgemizde 600-700 yıllık Antep fıstığı ağaçları bulunuyor. Bu da bu bölgenin Antep fıstığı için çok uygun olduğunu göstermektedir. Antep fıstığının meyvelerinin gelişimini tamamlaması için belli bir derece sıcaklık gerekiyor. Bu rakamları en güzel Güneydoğu Anadolu Bölgesi verdiği için en iyi ve en kaliteli üretim bu bölgede yapılıyor. Dolayısıyla bölgemizde son günlerde artan yüksek sıcaklık Antep fıstığı için bir tehdit oluşturmuyor, çünkü fıstığın olgunlaşması için yüksek ve uzun süreli sıcaklıklara ihtiyaç duyuluyor."

Aslan, küresel ısınma nedeniyle çiftçilerin tek yıllık bitkilerden düzenli verim alamadıklarına dikkati çekerek, ektikleri buğday ve arpayı kuraklık yılına denk geldiğinde biçemediklerini anlattı.

Bu durumda buğday, arpa, mercimek ve nohut ekilen alanların meyve bahçelerine dönüştürüldüğünü belirten Nevzat Aslan, "Antep fıstığı, kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Gaziantep bölgesi için uzun yıllar yağış ortalaması 550 kilogram. Geçtiğimiz yıl bu miktar yüzde 50'nin de altına düştü ancak Antep fıstığı bundan etkilenmedi. Yağışın az olması verimi düşürüyor ama ağacın kurumasına sebep olmuyor." ifadelerini kullandı.