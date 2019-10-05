İstanbul Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ı ihalesinin sonucu ertelendi. İhalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi ve Hezarfen Danışmanlık sona kaldı

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahasındaki bazı alanları kiralamak üzere açılan ihale iki hafta sonra belli olacak.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından açılan ihalalede 4 teklif sunuldu.



İhalede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden oluşan konsorsiyum ve Okçular Vakfı'nın Eski Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder'in sahibi olduğu Hezarfen Danışmanlık sona kaldı.



Tahmini bedelin 30 bin lira olarak belirlendiği ihalede Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin lira, İBB şirketlerinden oluşan konsorsiyum aylık 100 bin lira teklif sundu.



İhalede, 15 gün içinde taraflar pazarlığa çağıracak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihale ile ilgili konuştu. "Garların bedeli ne olursa olsun İstanbul halkının olacak." diyen İmamoğlu, "Haydarpaşa'yı kâr amaçlı değil kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alan olarak kullanmak istediklerini" söyledi.



ulusal.com.tr

