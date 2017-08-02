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Hayvan yeminde GDO onayı

Biyogüvenlik Kurulu, BESD-BİR'in başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanımını onayladı

Hayvan yeminde GDO onayı

Biyogüvenlik Kurulunca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.

Kurulun konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş 3 soya ve bir mısır çeşidinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

Kararla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kurulları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemi ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor.

Türkiye'de GDO'lu ürünlerin gıda amaçlı kullanımına izin verilmiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #hayvan #gdo #besd-bir #biyogüvenlik
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