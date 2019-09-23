"IMF heyetinin bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemektedir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın her yıl üye ülkelerin düzenli olarak ziyaret edilmesini içeren 4. Madde görüşmeleri için Türkiye’de bulunan IMF yetkilileriyle bir araya gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında, "CHP ve İyi Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir, Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür." denildi.



Açıklamada, "IMF Temsilcilerine gerekli uyarılar yapıldı." denildi.



ulusal.com.tr