Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar...
Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
BM'den Suudi Arabistan'a kınama
BM'den Suudi Arabistan'a kınama
Metal işçilerinin gözü 7 Ekim'de
Metal işçilerinin gözü 7 Ekim'de
banner1119

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

"IMF heyetinin bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemektedir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın her yıl üye ülkelerin düzenli olarak ziyaret edilmesini içeren 4. Madde  görüşmeleri için Türkiye’de bulunan IMF yetkilileriyle bir araya gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "CHP ve İyi Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir, Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür." denildi.

Açıklamada,  "IMF Temsilcilerine gerekli uyarılar yapıldı." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hazine ve Maliye BakanlığI #chp
Önceki Haber
Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi! Üst düzey yöneticilere suikast talimatı verilmiş
Sonraki Haber
Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.