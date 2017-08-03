Hergün yüzlercesi yapılıyor ama satılamıyor. Konut sektöründe işler kötü. Haziran ayında satışlar yüzde 8,1 oranında düştü. Satılık ve kiralık evlerin fiyatının aşağı çekilmesi de çare olmadı. İstanbul Emlakçılar Odası'na göre hükümet, emlak sektöründe acil önlemler almalı. Yoksa kriz, bankacılık ve finans sektörüne de sıçrayacak.

Ekonominin dinamosu konut sektörü kırmızı alarm durumunda. Reklam ve kampanyalar da işe yaramıyor. Satışlarda da ciddi düşüş var.



Sektördeki kötü tabloyu TÜİK rakamları gözler önüne serdi. Haziran ayında Türkiye genelindeki konut satışları yüzde 8,1 oranında azaldı.



Haziran sonrası satışlarda da değişiklik olmadı. Aksine durum daha da kötüleşiyor.



1 milyondan fazla konut stoğu var. Satılık ve kiralık konut fiyatı da aşağıya çekildi. Ancak bu da çare olmadı.



İstanbul Umum Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'ya göre hükümet sektör için acil önlemler almalı..



Aşa, önlem alınmazsa konut sektöründeki kriz, bankacılık ve finans sektörünü de vuracak uyarısı yaptı.



HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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