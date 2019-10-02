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Herkese bunu merak ediyor: EYT yasası çıkarsa emekli olur muyum? İşte yanıtı - Son dakika 2 Ekim 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, EYT yasasının çıkması durumundan emekli olup olamayacağına yönelik soruya cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, o soruya yanıt verdi. İşte ayrıntılar

Herkese bunu merak ediyor: EYT yasası çıkarsa emekli olur muyum? İşte yanıtı - Son dakika 2 Ekim 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası konusunda çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışma hayatı ile ilgili raporlar hazırlanmış ve raporlar ilgili yerlere sunulmuştu.

"EYT ÇIKARSA EMEKLİ OLUR MUYUM?"

EYT yasası ile ilgili gelişmelerin yanı sıra emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, EYT yasasının çıkması durumundan emekli olup olamayacağına yönelik soruya cevap arıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete de ilgili soruya yanıt verdi.

Ete, sosyal medya hesabı üzerinden "EYT çıkarsa emekli olur muyum?" diye yazarak cevabı paylaştı.

Dilek Ete, verdiği yanıtta "Sigortalılık süren ve prim günün tamamsa olursun" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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