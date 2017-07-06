HGS cezaları araç sahiplerine gönderildi

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğunda olan ücretli otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan ve 15 günlük yasal süre içinde HGS ürünü almayan ya da bakiyesini yeterli seviyeye getirmeyen araç sahiplerine giriş-çıkış yaptıkları iki istasyon arasındaki ücrete göre Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince cezai işlem uygulandığı anımsatılarak, geçen yıl HGS gişelerinden cezalı geçişler konusunda 1 milyon 352 bin 264 tebligatdüzenlenerek araç sahiplerine gönderildiği ifade edildi.



Araç sahiplerinin, idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemesi halinde geçiş ücreti hariç 10 kat idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim hakkından yararlanabileceklerine işaret edilen açıklamada, PTT merkez ve şubelerinden tebligatla ödeme yapılabildiği vurgulandı.