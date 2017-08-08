HGS ve OGS cezalarına sürücülerden tepki var. Ceza yiyen sürücülerin bir kısmı 15 gün içinde para yatırmalarına rağmen kaçak geçiş ücretinin bakiyeden düşmediğini öne sürerken, bazıları ise OGS ve HGS geçişlerinde plakaların yanlış okunduğunu iddia ediyor. Bir sürücü geçmediği yolda ceza yazıldığını iddia ederken bir sürücü ise " 27 bin lira ceza ödedim. 16 bin 400 lira kredi çektim gerisini de tanıdıktan borçla tamamlayıp cezam ödedim" diye konuştu.

Köprü ve otoyollarda uygulanan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)'nden kaçak geçiş cezalarıyla ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Kaçak geçiş, hatalı okuma gibi farklı cezalar için uygulanan 10 kat idari para cezasını fazla bulan sürücülerin çoğu bu durumdan da şikayetçi. Ceza ile karşı karşıya kalan kimi sürücüler cezalı geçişleri kontrol etmek ve para cezasını ödemek için ödeme merkezlerine giderken, kimileri de dava açıyor.



HGS ve OGS'lerden yapılan kaçak geçişlerde, 15 gün içinde hesaba bakiye yatırılmaması durumunda geçiş ücreti ve buna uygulanan 10 katı idari para cezaları birçok vatandaşın canını sıkıyor. Aracına ceza kesilen sürücülerin bir kısmı kaçak geçişlerde hesaplarına 15 gün içinde para yatırmalarına rağmen kaçak geçiş ücretinin bakiyeden düşmediğini öne sürerken, bazıları ise OGS ve HGS geçişlerinde plakaların yanlış okunduğunu iddia ediyor.



HGS VAR, OGS'DEN CEZA YEDİ



HGS'sine dolum yapmak için gelen nakliyeci Adnan Yaprak, aracında HGS olmasına rağmen kendisine OGS cezası geldiğini belirtti. Geçen Mart ayında yaşadığı olayı anlatan Yaprak, "Geçen gün bana 22 lira OGS'den ceza geldi. Ancak ben de OGS değil HGS var. Bunu araştırdım. Üçüncü ayın ikisinde Çatalca gişelerinden geçiş yapmışım. Ancak o gün otoyola girmedim. Nasıl oldu anlamıyorum. Şimdi ise toplam 580 lira cezamın olduğunu öğrendim. HGS fotokopisini ve aracımın ruhsatını bakanlığa gönderdim ve bu cezaya itiraz ettim. Cezayı daha ödemedim itirazın sonucunu bekleyeceğim" dedi.



Yeni aldığı araca HGS bandrolü almak için gelen Necip Köydeniz adlı bir sürücü de birkaç kez kaçak geçiş yaptığını ancak sonradan para yatırmasına rağmen hesaptan düşülmediğini savundu. Köydeniz, "Geçenlerde arabayı satarken 800 lira kaçak geçiş cezası olduğunu öğrendim. Satış için cezayı mecbur ödemek zorunda kaldım" diye konuştu.



Hasan Uğurlu da "Memlekete gittim. Hesapta para yokmuş ve kaçak geçiş yapmışım. Ancak hesaba para ödemesi için 15 günü geçirmişim. 10 kat ceza olarak ödeyeceğiz. Cezanın tebligatı sonra yapılacakmış. Bu soygunculuk, başka bir şey değil" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.



"27 BİN LİRA CEZA ÖDEDİM"



Nakliyecilik yapan Hüseyin Şen ise 2011'de kamyonuna gelen ceza için 27 bin Lira ödediğini söyledi. Şen, "Mahmutbey'den girmişim Esenyurt gişelerinden çıkmışım. 6,20 lira ödeyeceğime Edirne'den en son çıkışın cezasını ödettiler bana. Toplam 27 bin lira ceza ödedim. 16 bin 400 lira kredi çektim gerisini de tanıdıktan borçla tamamlayıp cezam ödedim. Dava açtım. 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava devam ediyor. Cezayı ödemese aracı muayeneye sokamıyorum" ifadelerini kullandı. Şen, Mahmutbey gişelerinin de şehir içinde kaldığını ve gişelerin tamamen kaldırılması gerektiğini dile getirerek, "Bu gişelerin Çatalca'nın çıkışında olması lazım" dedi.



CEZAYA KARŞI 15 GÜN İÇİNDE YETKİLİ SULH CEZA MAHKEMESİNE DAVA AÇILABİLİR



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yürürlükte olan ilgili kanun gereği ücret ödemeden yapılan her bir geçiş için yapılan geçiş ücreti ve bu ücretin 10 katı tutarı idari para cezası veriliyor. Geçiş ücreti ve idari para cezası tebligat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmeli. Aksi takdirde aracın muayenesi ve devir işlemi yapılamamaktadır. Cezaya karşı 15 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine dava açılabilir. 15 günlük süre içerisinde söz konusu tutarın ödenmesi halinde ise para cezasında 4'te 1 oranında indirim yapılacaktır. Cezanın hatalı olduğu düşünülüyorsa da aynı süre içinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinden kontrol etmeleri isteniyor.



SÜRÜCÜLERE UYARILAR



Öte yandan konuyla ilgili DHA'ya telefonla bilgi veren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, sürücülerin haksız olduğunu düşündüğü cezalara karşı gerekli yasal girişimlerde bulunmasını tavsiye etti. Kendilerine haksız cezalarla ilgili şikayetler geldiğini kaydeden Çakar, "Sürücüler, HGS ve OGS cezalarında, 2 bin 400 TL'nin altında olan cezaları kaymakamlıklarda bulunan İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak itiraz edebilirler. 2,400 ila 3,610 Lira arasındaki cezalar için İl Tüketici Hakem Heyetine, 3,610 Lira üzerinde olanlar da Tüketici Mahkemeleri'ne dava açabilir. Buralarda cezanın doğru olup olmadığı mahkeme tarafından araştırılacak" dedi.



HUKUKİ DESTEK ALINMALI



Mağdur olan sürücülerin mutlaka hukuki destek alması gerektiğini belirten Turhan Çakar, "Konuyu bilen avukatlarla görüşsünler. Dava dilekçesine yaşanan haksızlıkları ortaya koysunlar. Haksız yere ödenen borçları mağdurlar geri alabilirler. Ancak, sürücüler var olan yasal düzenlemeye aykırı davranmışsa da yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.