Hindistan Petrol Bakanı Pradhan, "Türkiye'nin enerji sektöründe sağlam bir altyapısı var. Enerji alanında Hindistan olarak iş birliğine açığız. Türkiye'nin Hindistan'a yatırım yapmasını muhakkak isteriz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin Bakanlar Oturumunda konuşan Hindistan Petrol Bakanı Shri Dharmendra Pradhan, Hindistan'ın enerji projeksiyonlarını ve enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Pradhan, Hindistan'ın şu an dünyanın enerji tüketimi en yüksek 3'üncü ülkesi olduğunu ve gelecek dönemde de Hindistan'ın enerji tüketiminin artmaya devam edeceğini söyledi.



Hindistan'ın, ekonomik olarak dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını bildiren Pradhan, ekonomik canlanmayı sağlamak için cari açığı başarılı bir şekilde azalttıklarını kaydetti.



Pradhan, ayrıca ülke tarihindeki en büyük vergi reformunu gerçekleştirerek, gayrı safi milli hasılayı yüzde 2 civarında artırdıklarını dile getirdi.



Gelecek 10 yılda tüm Hindistan vatandaşlarının enerjiye erişimini sağlayabilmek adına yatırımları artıracaklarını ifade eden Pradhan, şunları kaydetti:



"Hindistan her yıl hidrokarbon endüstrisine 15 milyar dolarlık yatırım yapıyor, boru hattı döşüyor. Bu anlamda çok açık bir politikamız var. Biz Hindistan olarak iş birliğine açığız. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün (ŞİÖ) 2017 dönem başkanlığını üstlenmesi önemli bir gelişme. Türkiye'nin enerji sektöründe sağlam bir altyapısı var. Enerji alanında Hindistan olarak iş birliğine açığız. Türkiye'nin Hindistan'a yatırım yapmasını muhakkak isteriz."