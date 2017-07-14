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Honda, 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Honda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD’deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor. 

Honda, 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Honda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD’deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor. 

AP’nin haberine göre geri çağırma 2013 – 2016 yılları arasında üretilen araçları kapsıyor.

Honda yaptığı açıklamada ülkede, motor bileşenlerinin alev almasından kaynaklanan dört olayın yaşandığını ve bu olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Geri çağrılan araçların sensörleri yenileri ile değiştirilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #honda #Akü #abd
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