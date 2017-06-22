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Honda'da kritik gelişme! Üretimler durdu

Honda, geçen ay tüm dünyayı etkileyen WannaCry virüsünün yapılan tetkikler sonrası kendi sistemlerini de etkilediğini belirtti. Japonya'daki Sayama fabrikasının üretimi bir gün için durduruldu.

Honda'da kritik gelişme! Üretimler durdu

Honda Motor tarafından yapılan resmi açıklamada şirketin Japonya, Kuzey Amerika, Avrupa ve başta olmak üzere birçok bölgedeki bilgisayar ağlarının virüsten etkilendiği belirtildi. Yapılan araştırmalar sonunda Japonya'da bulunan bir fabrikasındaki üretim bir günlüğüne geçici olarak durduruldu.

Japon devi, yaptığı kontrollerde şirketin ağ altyapısının geçen ay tüm dünyadaki bilgisayar ağlarını vuran siber saldırıdan etkilendiğini söyledi.

WannaCry ismindeki fidye yazılımı önce İngiliz hastanelerinin sistemlerine sızmış ve mayıs ayında 150'den fazla ülkeyi ve 300 binden fazla bilgisayarı etkilemişti. Virüsün ardında Uzak Doğu ülkelerinin olduğu söylentisi yayılmasına rağmen kaynağı net olarak bulunamamıştı.

Honda, tetkikler sonrasında Tokyo'nun kuzeybatısında bulunan ve günde en az 1000 otomobil üreten Sayama fabrikasındaki faaliyetleri askıya aldı. Fabrikada genel olarak Accord sedan, Odyssey Minivan ve çok amaçlı kompakt Step Wagon modelleri üretiliyordu.

Sayama dışındaki diğer fabrikaların üretimiyle ilgili bir problem olmadığı belirtilirken, kısa süre sonra Sayama'nın işleyişi de eski hâline getirildi.

WannaCry virüsü daha önce de Renault ve Nissan gibi otomobil üreticilerini etkilemişti. Firmalar Japonya, Britanya, Fransa, Romanya ve Hindistan'da bulunan fabrikalarındaki üretimi geçici olarak durdurmuştu. /Habertürk

Etiketler; #Sayama fabrikası #honda #WannaCry #avrupa #kuzey amerika #japonya
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