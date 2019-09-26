Dolar ile ilgili son dakika açıklaması HSBC'den geldi.
Foreks Haber'in paylaşımına göre, Türk Lirası'nda uzun pozisyon için haziran ayında ortaya çıkan fırsat penceresinin şu anda kapandığı belirtildi.
HSBC, dolar/TL kurunda yönün yukarıya dönebileceğini aktardı.
Değerlendirmelerinin paylaşıldığı açıklamada Dolar/TL kurunun uzun süredir devam ettirdiği 6.50'nin yıl sonu hedefine doğru seyredebileceğinin altı çizildi.
ulusal.com.tr
HSBC'den son dakika dolar açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, dolar/TL kurunda yönün yukarı dönebileceği ifade edildi. Değerlendirmelerini paylaşan HSBC, 6.50'nin yıl sonu hedefine doğru seyredebileceği aktarıldı
Dolar ile ilgili son dakika açıklaması HSBC'den geldi.