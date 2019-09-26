HSBC'den son dakika dolar açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, dolar/TL kurunda yönün yukarı dönebileceği ifade edildi. Değerlendirmelerini paylaşan HSBC, 6.50'nin yıl sonu hedefine doğru seyredebileceği aktarıldı

Dolar ile ilgili son dakika açıklaması HSBC'den geldi.



Foreks Haber'in paylaşımına göre, Türk Lirası'nda uzun pozisyon için haziran ayında ortaya çıkan fırsat penceresinin şu anda kapandığı belirtildi.



HSBC, dolar/TL kurunda yönün yukarıya dönebileceğini aktardı.



Değerlendirmelerinin paylaşıldığı açıklamada Dolar/TL kurunun uzun süredir devam ettirdiği 6.50'nin yıl sonu hedefine doğru seyredebileceğinin altı çizildi.



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