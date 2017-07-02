Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hububat tarımına alternatif olarak ekilen böğürtlen, bu sezon yüksek rekoltesiyle üreticisini sevindirdi

Osmaniye'de, hububat tarımına alternatif olarak ekilmeye başlanan böğürtlende hasat başlarken, artan rekolte üreticiyi sevindiriyor.



Kadirli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Rüştü Özeser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadirli ve çevresinde hububat tarımına alternatif olarak sunulan meyveciliğe ilginin giderek arttığını söyledi.

Hububatın zahmetli ve maliyetli bir ürün deseni olduğunu dile getiren Özeser, şöyle konuştu:

"Son yıllarda bölge üreticimiz hububat ekimi yerine maliyeti düşük, getirisi yüksek olduğu için meyveciliğe yöneldi. Şeftali, böğürtlen, erik, elma gibi meyveler, maliyeti düşük ve getirisi yüksek ürünler olduğu için bölgemizde giderek artan bir taleple yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlerden biri olan böğürtlende de hasat zamanı geldi. Böğürtlen, bölgeye kazandırdığımız yeni bir ürün deseni olarak bu yıl iyi bir rekolte getirdi. Hedefimiz bu ürün desenlerini daha yaygın bir hale getirmek."

Çiftçi İsmet Soytorun da böğürtlenin mısır, yer fıstığı ve hububata göre daha az maliyetli olduğunu söyledi.

Osmaniye ve çevresinde böğürtlen yetiştiriciliğinin hububat tarımına göre az zahmetle daha çok kar getirdiğini belirten Soytorun, şöyle devam etti:

"Gelirimizi artırmak için alternatif ürün arayışına yöneldik. Kümbet köyünde 8 yıl önce 6 dekar ile başladığım böğürtlen alanını 18 dekara çıkarttım. Böğürtlenin hasadı 2 ay sürüyor. Böğürtlenin üretim maliyeti düşük. Bu nedenle çiftçiler tarafından tercih edilen bir ürün. Yörenin iklimine güzel şekilde adaptasyon sağladı."

Soytorun, bölgede böğürtlene her geçen yıl talebin arttığını kaydederek, "Ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasattan aldığımız rekolte yüzümüzü güldürüyor. Bir kökten hasat süresince 10 kilogram meyve alıyoruz. Geliri ve rekoltesi üreticisini tatmin ediyor. Kilogramını şu an 10 liradan satıyoruz. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta ve kozmetik ürünler gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor." dedi.