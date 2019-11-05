Hükümetin acı reçetesi özelleştirme

Kamu kurumlarının özelleştirilmesi önümüzdeki yılda da devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda özelleştirilme politikasının bilançosu ve yeni hedefleri yer aldı.

Programa göre, etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamaları sürdürülecek.

2018 ve 2019 yılları arasında özelleştirme ihalesi yapılan 27 taşınmazın satış ve devir işlemleri için onay verildiği belirtildi. Bu taşınmazların sözleşmelerinin imzalanacağı kaydedildi. Önümüzdeki süreçte ise 39 adet taşınmazın özelleştirilmesinin de onay sürecinde olduğu ifade edildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile özelleştirme içine alınan kurumların 2019 yılında 1,4 milyar dönem zararı vereceği tahmin edildi. Ayrıca 7,9 milyar lira faiz dışı açık oluşturulacağı öngörüldü.

Raporda kamu mallarının satışı ile sağlanan gelire de ayrıntı bir parantez açıldı. Satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamasının tutarı 2018 yılında 6 milyar lira, 2019'un ilk 9 ayında 327,4 milyon lira oldu.

ulusal.com.tr