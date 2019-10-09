Hükümetin emeklilikte yaşa takılanlar çalışması durdu mu? Özgür Erdursun'dan önemli EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) ile görüşen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin'in görevden alındığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Erdursun, Vedat Bilgin'in görevinin başında olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir de olan Özgür Erdursun, "EYT'de çalışmalar devam ediyor" bilgisini paylaştı.

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