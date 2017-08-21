Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.

Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5'lik zam öngören yeni bir teklifte bulundu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.



Görüşmelerin 1 Ağustos'ta başladığını anımsatan Sarıeroğlu, Kamu İşvenleri Heyeti olarak hükümetin 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ve enflasyon farkını içeren teklifini 14 Ağustos'ta sendikalara sunduklarını bildirdi.



Sarıeroğlu, sonraki süreçte sendikalarla diyaloglarının devam ettiğini belirterek, "Bu sırada bir ara teklif değerlendirmesi yaptık ve teklifimizi güncellemiştik. Bu bağlamda biz ara değerlendirme sonrasında teklifimizi; 2018 yılın ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3,5 şeklinde revize ettiğimiz teklifimizi heyetimizle paylaştık." dedi.



Tekliflerini revize etmelerinin ardından tüm tarafların katılımıyla sabahlara kadar süren yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarına değinen Sarıeroğlu, şunları ifade etti:



"Müzakereleri belli bir noktaya getirdik. Bugün, 21 günlük süreç sonunda, diyaloglarımız, istişarelerimiz sonucunda hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak da son teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teklifimizi oluştururken müzakerelerimiz temel bir kaynak oluşturdu. Ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın talepleri, beklentileri bizim için her zaman bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman öncelikli olmuştur. Bunu dikkate aldık ve 80 milyon vatandaşımızın da menfaatleri doğrultusunda son teklifimize Kamu İşveren Heyeti olarak oluşturduk. Bu bağlamda teklifimiz; 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimiz Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza illetim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecekler."



"Çok da iyi bir teklif verdiğimizi inanıyorum"

Sarıeroğlu, toplu sözleşme sürecini başından beri samimi ve katılımcı bir şekilde yürüttüklerine işaret ederek, "Bugün saat 24.00'e kadar süremiz var. Bu sürecin başka bir mekanizmaya gerek kalmadan uzlaşıyla tamamlanması konusundaki arzumu, isteğimi tekrar belirtmek istiyorum." diye konuştu.



Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile görüşmelerinin süreceğini vurgulayan Sarıeroğlu, toplu sözleşmenin bağıtlanacağı yönünde ümidinin olduğunu belirtti.



Sarıeroğlu, bir basın mensubunun, hükümetin bundan sonraki süreçte sunduğu teklifi arttırmasının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine, şu yanıtı verdi:



"Bizim için son teklif niteliğinde. Biz bütün parametreleri, bütün argümanları toplu olarak, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdik. Ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri, çalışma hayatına ilişkin yaşamış oldukları sorunların çözümü konusunda hizmet kollarımızda önemli adımlar attık şu anda. Eğer bağıtlarsak bunlar da uygulamaya geçecek. 80 milyon vatandaşımızı da düşünerek bu teklifimizi hazırladık."



Birçok açıdan önemli bir süreci geride bıraktıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Bugün burada çok da iyi bir teklif verdiğimizi inanıyorum. İnşallah akşama kadar olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız." dedi.