Yaklaşık 3,2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet zam teklifini açıkladı. Hükümet 2018 için yüzde 3+3 zam teklifinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi kabul etmediklerini belirtti hükümete "teklife kapalıyız" dövizi gösterdi.

Hükümet emekliye zam teklifini yaptı. Memur teklifi kabul etmedi. Memur-Sen, hükümete "bu teklife kapalıyız" dedi.



Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlamıştı. Hükümet ve memur tarafı, 2018 ve 2019 yılında memurlara, yapılacak zam ve sosyal-mali haklar konusunda uzlaşı aradı. Sendikalar görüşmelerin başladığı ilk gün tekliflerini sunmuştu. Hükümet ise emekli maaşı zammı için ilk teklifini bugünkü görüşmede açıklandı.



8 dakikalık bir konuşmadan sonra teklifi açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin teklifinin 2018 için yüzde 3+3 2019 yılı için de aynı şekilde yüzde 3+3 olduğunu söyledi.



Bakan Sarıeroğlu, enflasyon oranının öngörülen artışı ile enflasyon farkının da memur emeklisine ödeneceğini belirtti.



Bakan toplantıyı bitirmek istedi. Ancak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın mikrofonların kendi masasına getirilmesini istedi. Yalçın teklifi reddetti.



Memur - Sen GEnel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet'in teklif için "eski Türkiye'nin teklifi" ifadesini kullandı.



Memur sen ise 2018 için toplam yüzde 16'lık zam talebiyle gelmişti. 2019 için de yüzde 18'lik zam talebi vardı.





'ESKİ TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun açıklaması üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı.



Yalçın, Hükümetin açıkladığı teklif için 'eski Türkiye'nin teklifi' ifadesinde bulundu.



MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?



Memur-Sen masaya, 3 alternatifli teklifle oturdu. İlk teklifte 2018 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2019 yılı için de yüzde 10 + yüzde 8 zam isteniyor. İkinci teklifte 2018 ve 2019 yılında taban aylığa 75'er lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına, her iki yılında birinci ve ikinci 6 aylarında yüzde 7'şer zam talep ediliyor. Üçüncü teklifte ise, 2018'den itibaren ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam, 2018 yılı birinci ve ikinci altı ayında yüzde 6'şar zam, 2019 yılında birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam öngörülüyor.



Türkiye Kamu-Sen 2018'de seyyanen net 150 lira artı yüzde 10 artı yüzde 10 zam ve refah payı için yüzde 3 zam istiyor. 2019 yılında da 150 lira seyyanen zam talep eden konfederasyon, yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor.