Hükümetten dolar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında yaptığı konuşmada, faiz indirimleriyle ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Son 6 yıldır Gezi ile başlayan süreçte Türkiye sayısız saldırılara maruz kaldı.Bu ülkenin potansiyeli çok güçlü. Algı operasyonlarına karşı mücadele veriyoruz. Birileri hep algıyı başka yerlere çekmeye çalıştı. Ekonomi üzerinden oprasyon yapmaya çalıştılar. Korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Tarihin en büyük üç kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bu tehdit ve yaptırımlara rağmen emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. Ekonomimizin sağlam altyapısıyla normalleşme sağlandı. Enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. Ekim ayı itibariyle yüzde 8'leri göreceğiz inşallah.

Eylül ayı itibariyle Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalat yapan firma sayısını geçti. Cari fazla vererek önemli bir başarı yakaladık. Tüm yılı yüzde 4'lük büyümeyle kapatmak istiyoruz.

Faiz indirimi kararları piyasaları rahatlattı. 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamlar kapatacağız. Konut kredisinde düşen faizler hareketliliği arttırdı. Ekonomik veriler olumlu sinyaller veriyor. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz.

Ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirten Albayrak, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi.

Albayrak, şöyle devam etti:

"Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz. Detaylarını kamu bankalarımız paylaşacak."

Albayrak, böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

"Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi"

Bakan Albayrak, "Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.