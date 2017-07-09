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Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar liralık katkı

Ekonomik ömrünü tamamlayan toplam 604 bin ton ağırlığındaki 121 gemi geçen yıl geri dönüştürülerek, ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı

Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar liralık katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl 604 bin ton ağırlığında 121 gemi geri dönüştürüldü. Bu hurda gemilerden elde edilen çelikle ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı yapıldı.
AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'i çelikten oluşuyor. Gemilerin geri dönüşümün ardından elde edilen hurda parçaları çelik hammaddesi olarak demir çelik fabrikalarına kazandırılıyor.
Bu kapsamda, dünyada beşi Avrupa Birliği üyesi olmak üzere 16 ülkede gemi geri dönüşümü yapılıyor.
Türkiye'de ise gemi geri dönüşüm faaliyetleri sadece Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde yürütülüyor. Hurda gemiler, bu bölgedeki lisanslı 22 firma tarafından geri dönüştürülüyor.
Ekonomi kadar çevresel açıdan da değer taşıyan hurda gemilerin 121'i geçen yıl geri dönüştürüldü. Toplam 604 bin ton ağırlığındaki gemilerden ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı.

2017'de hurda gemilerden ekonomiye 81 milyon dolar
Türkiye, gemi geri dönüşümü sayesinde bir yandan demir çelik sektörünün ihtiyacının büyük bir bölümü karşılarken, diğer yandan da hurda demir çelik için yurt dışına ödenen parasal değerden de ciddi oranda tasarruf etti.

Bu çerçevede gemi geri dönüşüm sektörünün 2017'nin ilk beş ayında ekonomiye sağladığı katkı 81 milyon dolara ulaştı.
Bakanlık yetkilileri, yıl sonu itibarıyla bu rakamın katlanarak artacağının öngörüldüğünü kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #çevre ve şehircilik bakanlığı #ekonomi #gemi geri dönüşüm #hurda çelik
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