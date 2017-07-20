Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Birol, "Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde eğer çok büyük bir jeopolitik gelişme olmazsa ABD'nin artan petrol ve doğal gaz üretimi, fiyatları aşağı doğru baskılayacak." dedi.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, ABD



ABD Başkanı Donald Trump yönetimince izlenecek enerji politikalarının küresel enerji piyasalarına çok önemli yansımaları olacağını vurgulayan Birol, şunları kaydetti:



"Amerika, şu anda hem



"ABD, yakında nükleer enerjide çok ciddi adımlar atacak"



Perry ile temaslarında nükleer enerji hususunun da gündeme geldiğini belirten Birol, "Sayın Perry ile görüşmelerimiz sonucunda anladığım ikinci bir nokta, Amerika'nın nükleer enerji konusunda yakın zamanda çok ciddi adımlar atacağı oldu." dedi.

Birol, Donald Trump yönetiminin nükleer enerji alanındaki girişimlerinin şu anda fazla gelişme kaydetmeyen sektörün yeniden canlanmasına katkı sağlayabileceğini vurguladı.



"En büyük tehlike jeopolitik riskler"



Fatih Birol, şu anda küresel enerji güvenliğini tehdit eden risklerin başında jeopolitik risklerin geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki petrol ihracatının büyük bir kısmı Orta Doğu'dan geliyor. Ayrıca, Venezuela, Libya ve Nijerya önemli petrol ihracatçıları... Bu ülkelere baktığımız zaman jeopolitik dengeleri istikrarlı gözükmüyor. Katar'la Arap ülkeleri arasında yaşanan son gelişmeler de enerji ile jeopolitikanın içe içe geçtiğini ve jeopolitik gerilimlerin enerji güvenliği için ciddi sorunlar çıkarabileceğini bize gösterdi."

Enerji Bakanı Rick Perry'nin davetlisi olarak geldiği Washington'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Donald Trump yönetimince izlenecek enerji politikalarının küresel enerji piyasalarına çok önemli yansımaları olacağını vurgulayan Birol, şunları kaydetti:"Amerika, şu anda hem petrol de hem doğal gaz da bir numara. Ülkede bu iki enerji kaynağının üretimi hızla artıyor. Bu artışı daha da hızlandırıp Amerika'yı, dünyanın en önemli enerji ülkesi haline getirmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde eğer çok büyük bir jeopolitik gelişme olmazsa ABD'nin artan petrol ve doğal gaz üretimi, fiyat ları aşağı doğru baskı layacak."Perry ile temaslarında nükleer enerji hususunun da gündeme geldiğini belirten Birol, "Sayın Perry ile görüşmelerimiz sonucunda anladığım ikinci bir nokta, Amerika'nın nükleer enerji konusunda yakın zamanda çok ciddi adımlar atacağı oldu." dedi.Birol, Donald Trump yönetiminin nükleer enerji alanındaki girişimlerinin şu anda fazla gelişme kaydetmeyen sektörün yeniden canlanmasına katkı sağlayabileceğini vurguladı.Fatih Birol, şu anda küresel enerji güvenliğini tehdit eden risklerin başında jeopolitik risklerin geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Dünyadaki petrol ihracatının büyük bir kısmı Orta Doğu'dan geliyor. Ayrıca, Venezuela, Libya ve Nijerya önemli petrol ihracatçıları... Bu ülkelere baktığımız zaman jeopolitik dengeleri istikrarlı gözükmüyor. Katar'la Arap ülkeleri arasında yaşanan son gelişmeler de enerji ile jeopolitikanın içe içe geçtiğini ve jeopolitik gerilimlerin enerji güvenliği için ciddi sorunlar çıkarabileceğini bize gösterdi."

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