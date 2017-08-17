Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
On binlerce aile bu açıklamayı bekliyordu
On binlerce aile bu açıklamayı bekliyordu
Suudi Arabistan'da bir prens daha öldü!
Suudi Arabistan'da bir prens daha öldü!
Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia!
Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia!

İkinci el araç satışında yeni dolandırıcılık yöntemleri

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, vatandaşları internet üzerinden ikinci el araç satışlarında karşılaşılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

İkinci el araç satışında yeni dolandırıcılık yöntemleri

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse her gün farklı bir dolandırıcılık  olayıyla karşı karşıya kaldıklarını, bu konuda kendilerine ulaşan vatandaşlara  yardımcı olmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Dolandırıcıların yeni geliştirdikleri yöntemle internet üzerinden  ikinci el satışlarında alıcı gibi davrandıklarını, pazarlık sonrası karşı tarafa  güven vermek amacıyla anlaşılan bedeli satıcının hesabına havale ettiğini, satış  için notere giderken ise "Benim acil işim çıktı. Satışı akrabamın üzerine yapın"  dediğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Buraya kadar her şey normal ancak sorun bundan sonra başlıyor. Araç  için havale çıkartan kişi size bir ihtar göndererek, aracın devrini  yapmadığınızdan dolayı gönderdiği parayı geri talep ediyor. Siz her ne kadar  'devrini yaptım' deseniz de satış yaptığınız kişi ile paranın havalesinin geldiği  kişi farklı olduğu için sıkıntı başlıyor. Sattığınız kişi ile parayı gönderen  kişi arasında bir bağ ispatlayamazsanız almış olduğunuz araç parasını iade etmek  zorunda kalabilirsiniz. O nedenle vatandaşlar araçlarını satarken çok dikkatli  olsun. Para kimden havale edilmiş ise satışı onun adına gerçekleştirsin. Ya da  parayı satış esnasında noterde nakit olarak alsın. Bunlar da olmazsa satışı  parayı havale çıkaran kişinin resmi vekaleti bulunan birine yapmaları mağdur  olmalarını önler."

Dolandırıcılara karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğine  işaret eden Koçal, böyle bir durumla karşılaşan 3-4 vatandaşın kendilerine  müracaat ettiğini ifade ederek, "Dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalan  vatandaşlarımızı, hukuki anlamda bilgilendiriyor, arzu ettikleri taktirde konunun  uzmanı avukatlara yönlendiriyoruz." dedi.

Koçal, bu olayla karşı karşıya kalan vatandaşların, satışın usulsüz  yapılmadığı, alıcının "noter satışını akrabamın üzerine yapın" dediğini iki  şahitle ispatlaması halinde mağduriyetinin giderilebileceğini belirtti.

Koçal, diğer bir yöntemde ise dolandırıcıların talip oldukları araç  için bir miktar nakit para ve çekle ödeme önerisinde bulunduğunu vurguladı.

Aracını satan vatandaşın sunulan çeki sorguladığında karşılığının  bulunduğunu gördüğünü ifade ederek, "Ancak vatandaş vadesi geldiğinde ne yazık ki  çekin karşılığının olmadığını görüyor. Böyle bir durumda vatandaşlarımız satış  işlemi sırasında noterde 'mülkiyeti muhafaza olarak' satış verirse,  dolandırılmaktan kurtulur." değerlendirmesinde bulundu.

"Mağdur olmamak için"

Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan ise son  dönemlerde internet siteleri üzerinden yapılan ikinci el araç satışlarında yeni  dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Araç satışında parayı peşin alan vatandaşların dahi dolandırılmaya  başlandığına işaret eden Turan, araçlarını satan vatandaşların, noterdeki devir  işlemini parayı yatıran kişiye yapmaları gerektiğini vurguladı.

Turan, son günlerde özellikle ikinci el pazarlarında ve internet  üzerinden yapılan satışlarda görülmeye başlayan yeni yöntemde, araca talip olan  kişinin, bedeli banka havalesi ile satıcının hesabına yatırdığını, devir için  notere giderken ise satışın yanında bulunan ve "akrabam" olarak tanıttığı kişinin  üzerine yapılmasını istediğini, bir süre sonra ise "Parasını yatırmama rağmen  talip olduğum araç başkasına satılmış" diyerek dava açtığını belirtti.

Parayı yatıran kişi ile devir yapılan kişi arasında akrabalık bağı  olmadığı için bu durumda satıcının hem aracından olduğunu hem de aldığı parayı  geri ödemek zorunda kaldığını aktaran Turan, "Kanunlar gereği satıcı aracın  satışını parayı yatıranın üzerine yapmadığından dolayı yatırdığı parayı karşı  tarafa vermek zorunda kalıyor. Araç kime satıldıysa satışın da o kişinin üzerine  yapılması gerekiyor." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #tüketici #Tüketiciyi Koruma Derneği #tükoder #Aziz Koçal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
2 il için kuvvetli yağış uyarısı (hava durumu)
Sonraki Haber
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.