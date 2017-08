Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, vatandaşları internet üzerinden ikinci el araç satışlarında karşılaşılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse her gün farklı bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldıklarını, bu konuda kendilerine ulaşan vatandaşlara yardımcı olmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.



Dolandırıcıların yeni geliştirdikleri yöntemle internet üzerinden ikinci el satışlarında alıcı gibi davrandıklarını, pazarlık sonrası karşı tarafa güven vermek amacıyla anlaşılan bedeli satıcının hesabına havale ettiğini, satış için notere giderken ise "Benim acil işim çıktı. Satışı akrabamın üzerine yapın" dediğini ifade ederek, şunları anlattı:



"Buraya kadar her şey normal ancak sorun bundan sonra başlıyor. Araç için havale çıkartan kişi size bir ihtar göndererek, aracın devrini yapmadığınızdan dolayı gönderdiği parayı geri talep ediyor. Siz her ne kadar 'devrini yaptım' deseniz de satış yaptığınız kişi ile paranın havalesinin geldiği kişi farklı olduğu için sıkıntı başlıyor. Sattığınız kişi ile parayı gönderen kişi arasında bir bağ ispatlayamazsanız almış olduğunuz araç parasını iade etmek zorunda kalabilirsiniz. O nedenle vatandaşlar araçlarını satarken çok dikkatli olsun. Para kimden havale edilmiş ise satışı onun adına gerçekleştirsin. Ya da parayı satış esnasında noterde nakit olarak alsın. Bunlar da olmazsa satışı parayı havale çıkaran kişinin resmi vekaleti bulunan birine yapmaları mağdur olmalarını önler."



Dolandırıcılara karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğine işaret eden Koçal, böyle bir durumla karşılaşan 3-4 vatandaşın kendilerine müracaat ettiğini ifade ederek, "Dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı, hukuki anlamda bilgilendiriyor, arzu ettikleri taktirde konunun uzmanı avukatlara yönlendiriyoruz." dedi.



Koçal, bu olayla karşı karşıya kalan vatandaşların, satışın usulsüz yapılmadığı, alıcının "noter satışını akrabamın üzerine yapın" dediğini iki şahitle ispatlaması halinde mağduriyetinin giderilebileceğini belirtti.



Koçal, diğer bir yöntemde ise dolandırıcıların talip oldukları araç için bir miktar nakit para ve çekle ödeme önerisinde bulunduğunu vurguladı.



Aracını satan vatandaşın sunulan çeki sorguladığında karşılığının bulunduğunu gördüğünü ifade ederek, "Ancak vatandaş vadesi geldiğinde ne yazık ki çekin karşılığının olmadığını görüyor. Böyle bir durumda vatandaşlarımız satış işlemi sırasında noterde 'mülkiyeti muhafaza olarak' satış verirse, dolandırılmaktan kurtulur." değerlendirmesinde bulundu.



"Mağdur olmamak için"



Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan ise son dönemlerde internet siteleri üzerinden yapılan ikinci el araç satışlarında yeni dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kalındığını söyledi.



Araç satışında parayı peşin alan vatandaşların dahi dolandırılmaya başlandığına işaret eden Turan, araçlarını satan vatandaşların, noterdeki devir işlemini parayı yatıran kişiye yapmaları gerektiğini vurguladı.



Turan, son günlerde özellikle ikinci el pazarlarında ve internet üzerinden yapılan satışlarda görülmeye başlayan yeni yöntemde, araca talip olan kişinin, bedeli banka havalesi ile satıcının hesabına yatırdığını, devir için notere giderken ise satışın yanında bulunan ve "akrabam" olarak tanıttığı kişinin üzerine yapılmasını istediğini, bir süre sonra ise "Parasını yatırmama rağmen talip olduğum araç başkasına satılmış" diyerek dava açtığını belirtti.



Parayı yatıran kişi ile devir yapılan kişi arasında akrabalık bağı olmadığı için bu durumda satıcının hem aracından olduğunu hem de aldığı parayı geri ödemek zorunda kaldığını aktaran Turan, "Kanunlar gereği satıcı aracın satışını parayı yatıranın üzerine yapmadığından dolayı yatırdığı parayı karşı tarafa vermek zorunda kalıyor. Araç kime satıldıysa satışın da o kişinin üzerine yapılması gerekiyor." diye konuştu.