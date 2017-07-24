Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3,74 artışla 654 bin 363 konut satıldı. İlk yarıda 2016'nın aynı dönemine göre 16 ilde konut satışı azalırken, bu dönemde konut satışları İstanbul'da yüzde 2,46 geriledi.

Türkiye genelinde bu yılın ilk yarısında 654 bin 363 konut satıldı.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 630 bin 799 konutun satıldığı 2016'nın ilk yarısına kıyasla bu yılın aynı döneminde konut satışı yüzde 3,74 arttı. Türkiye genelinde bu yılın ilk 6 ayında 654 bin 363 konutun satışı gerçekleşti.



2017'nin ocak-haziran döneminde konut satışları bakımından megakent İstanbul ve başkent Ankara diğer illere büyük fark attı. Söz konusu dönemde İstanbul'da 114 bin 356 konut satılırken, bu rakam Ankara'da 73 bin 119 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 3'üncü büyük ili İzmir'de ise aynı dönemde 40 bin 339 konut satıldı. Antalya, Bursa ve Kocaeli'de de toplam 74 bin 692 konut yeni sahibini buldu.



Bu dönemde en az konut satışı yapılan iller ise toplam 339 ile Hakkari, Ardahan ve Şırnak olurken, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Iğdır ve Bitlis'te de toplam 2 bin 213 konutun satışı yapıldı.



16 ilde konut satışı azaldı



Verilere göre, ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 16 ilde konut satışı azaldı. Van, Hakkari, Karabük, Kilis, Batman, Nevşehir, Trabzon, Tunceli, Antalya, Erzincan, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Zonguldak, İstanbul ve Ağrı dışındaki bütün illerde konut satışları artış kaydetti.

İstanbul'da konut satışları söz konusu dönemde geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 2,46 azaldı.



Yüzde 83,59 ile en fazla artışın görüldüğü Şırnak'ta Ocak-Haziran 2016 döneminde 128 olan konut satışı, bu yılın aynı döneminde 235'e çıktı. Şırnak'ı yüzde 55,56 ile Bayburt, yüzde 48,39 ile Bingöl, yüzde 46 ile Bitlis ve yüzde 43,86 ile Kastamonu izledi.

Konut satışları en fazla Van'da düştü. Yüzde 72,96'lık düşüşün kaydedildiği Van'da geçen yılın 6 ayında 11 bin 811 konut satılırken, 2017'nin aynı döneminde bu rakam 3 bin 194'e geriledi.



