Borsa İstanbul'da 22 alt sektörden bu yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran ulaştırma oldu.

Borsanın rekorlar kırdığı yılın ilk yarısında 22 alt sektör endeksi arasında yatırımcısına en fazla kazandıran ulaştırma oldu.

Yılbaşından bu yana yükseliş trendini devam ettiren BIST 100 endeksi, ilk 6 ayda kırdığı rekorların ardından 100.000 seviyesini geçerek yatırımcısına yüzde 28,5 getiri sağladı.



Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 alt sektör endeksi arasında en fazla getiriyi ulaştırma endeksi elde etti.



Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'ye gelen turist sayısının artması, ulaştırma ve turizm sektörlerini olumlu etkiledi. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle ilk yarıda ulaştırma endeksi yüzde 51,9, turizm endeksi de yüzde 36 değer kazandı.



Ulaştırmayı yüzde 44 ile tekstil, deri, yüzde 42,9 ile kimya, petrol, plastik izlerken, 22 alt sektör endeksi arasında düşüş gösteren tek sektör spor oldu. Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,62 geriledi.



Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 8 sektör endeksi, yılın ilk yarısında BIST 100'den fazla değer kazanırken, 14 sektör endeksi ise BIST 100'den düşük performans gösterdi.



Borsa İstanbul'da ana endeksler bazında bakıldığında, ilk yarıda en fazla kazandıran yüzde 50,5 ile teknoloji endeksi oldu. Teknolojiyi yüzde 30,4 getiri ile sınai endeksi, yüzde 27,4 ile hizmetler endeksi, yüzde 25,3 ile de mali endeks izledi.



Borsanın rekorlar kırdığı yılın ilk yarısında 22 alt sektör endeksi arasında yatırımcısına en fazla kazandıran ulaştırma oldu.

Yılbaşından bu yana yükseliş trendini devam ettiren BIST 100 endeksi, ilk 6 ayda kırdığı rekorların ardından 100.000 seviyesini geçerek yatırımcısına yüzde 28,5 getiri sağladı.

Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 alt sektör endeksi arasında en fazla getiriyi ulaştırma endeksi elde etti.

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'ye gelen turist sayısının artması, ulaştırma ve turizm sektörlerini olumlu etkiledi. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle ilk yarıda ulaştırma endeksi yüzde 51,9, turizm endeksi de yüzde 36 değer kazandı.

Ulaştırmayı yüzde 44 ile tekstil, deri, yüzde 42,9 ile kimya, petrol, plastik izlerken, 22 alt sektör endeksi arasında düşüş gösteren tek sektör spor oldu. Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,62 geriledi.

Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 8 sektör endeksi, yılın ilk yarısında BIST 100'den fazla değer kazanırken, 14 sektör endeksi ise BIST 100'den düşük performans gösterdi.

Borsa İstanbul'da ana endeksler bazında bakıldığında, ilk yarıda en fazla kazandıran yüzde 50,5 ile teknoloji endeksi oldu. Teknolojiyi yüzde 30,4 getiri ile sınai endeksi, yüzde 27,4 ile hizmetler endeksi, yüzde 25,3 ile de mali endeks izledi.



THY zirvede



Ulaştırma sektörünü oluşturan hisselerin ilk yarı getirilerine bakıldığında zirvede, sektör içinde ağırlığı ve işlem hacmi en yüksek olan Türk Hava Yolları (THY) aldı. Söz konusu dönemde sektörü oluşturan 7 şirketin hisseleri değer kazanırken, yüzde 60,7 getiri sağlayan THY'yi, yüzde 37,9 getiri ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik, yüzde 32,7 getiri ile de Pegasus izledi.



Ulaştırma sektörünü oluşturan hisselerin ilk yarı getirilerine bakıldığında zirvede, sektör içinde ağırlığı ve işlem hacmi en yüksek olan Türk Hava Yolları (THY) aldı. Söz konusu dönemde sektörü oluşturan 7 şirketin hisseleri değer kazanırken, yüzde 60,7 getiri sağlayan THY'yi, yüzde 37,9 getiri ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik, yüzde 32,7 getiri ile de Pegasus izledi.